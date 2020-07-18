شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في كاف بسبب تونس وانباء عن تقدم الإمارات بعرض جديد لكاف غدا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلوح أزمة داخل كاف بعد تقدم تونس بطلب رسمي لاستضافة المباريات خصوصا وأن هناك رفض تام من رئيس كاف أحمد أحمد وبعض اعضاء لجنة الأندية علي اقامة الأدوار النهائية في تونس بعد الأزمة الأخيرة التى شهدها نهائي دوري أبطال افريقيا الأخيرة حيث يجد مسووؤلي كاف انفسهم في حيره خصوصا وان تونس تعد الدولة المحايدة الوحيدة التى طلبت إستضافة الادوار النهائية
وشهدت الكواليس داخل الاتحاد الإفريقي العديد من المفاجآت خلال الساعات القليلة الماضية عن طريق ادارة التسويق التى نجحت في اقناع الإمارات ومجلس ابو ظبي الرياضي بالتقدم بعرض لاستضافة المباريات إلا ان الإمارات لم تطلب ذلك رسميا حتي الآن، وهو الامر الذي سيتضح غدا الأحد بشكل رسمي سواء بتقدم الإمارات بعرض من عدمه
ويعول مسؤولو كاف علي العرض الإماراتي لنهاء ازمة البلد الذي سيستضيف مباراتي نصف النهائي والنهائي .
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