شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أحمد وأبوريدة يضغطان لاقامة نصف نهائي دوري الأبطال في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" أن الثنائي أحمد أحمد رئيس كاف وهاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولى والأفريقى يضغطان من أجل اقامة دور نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا المقررة في سبتمبر المقبل في القاهرة إلا أن ذلك يتوقف علي موقف ثنائي المغرب.
وأضاف المصدر ان فرص القاهرة هي الأقرب خصوصا بعدما نال المغرب تنظيم نهائي كاس الاتحاد الافريقي الكونفدرالية.
واستقر الرأي داخل الاتحاد الإفريقي علي اقامة مباريات دور نصف النهائي والنهائي بدون جمهور بغض النظر عن البلد التى ستستضيف المباريات.
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