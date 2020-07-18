أشرف صبحي: ندعم إقامة مباريات دوري الأبطال الأفريقي في مصر.. وترحيب من القطبين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر قادرة على استضافة نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال الأفريقي.
وأضاف أنه كلف اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بتقديم طلب رسمي لاستضافة المباريات، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستقف بقوة وستوفر كل الدعم لإنجاح إقامة المباريات في القاهرة التي تنعم بالأمن والأمان.
ورحب الأهلي والزمالك بإقامة الأدوار النهائية في القاهرة وأعلنا موافقتهما على أي قرار سيتخذه «كاف» في هذا الشأن، سواء بإقامة المباريات في القاهرة أو أي دولة أخرى، لكنهما اشترطا سرعة حسم الأمر وإخطارهما رسميا بالبلد المستضيف، حتى يتسنى لهما إنهاء إجراءات السفر والمعسكر والمباريات الودية قبل نصف النهائي.
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