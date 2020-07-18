شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال المنافسة بين مصر والمغرب على استضافة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اشتعلت المنافسة بين كل من مصر والمغرب للفوز بشرف استضافة مباريات نصف النهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا، المقررة سبتمبر المقبل، حيث يضغط كلا الجانبين بقوة من أجل إقناع أعضاء لجنة الأندية باختياره لتنظيم المباريات.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقي، فإن القاهرة هي الأقرب لاستضافة نصف النهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا، خصوصًا أن العرض المصري الرسمي، الذي تسلمه الاتحاد الأفريقي، يستوفي جميع الشروط.

وتابع المصدر: «لجنة الأندية ستحسم قرارها النهائي بشأن استضافة مصر للمباريات من عدمها بناء على موافقة ممثلي فريقي المغرب، الوداد والرجاء»، مؤكدًا أن موافقة قطبي المغرب ستحسم بشكل كبير إقامة المباريات في القاهرة من عدمها.