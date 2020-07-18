شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعلن البلد المستضيف لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الإثنين، البلد المستضيف لمباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا، المقررة سبتمبر المقبل، وذلك عقب اجتماع لجنة الأندية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في ظل رفض إدارة «كاف» عقد أي اجتماعات في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتحسم لجنة الأندية في اجتماعها المقبل القرار الرسمي والنهائي بعد اعتذار الكاميرون رسميًا عن عدم استضافة الأدوار النهائية، حتى يتسنى للأندية الأربعة المتأهلة لنصف النهائي، الزمالك والأهلي والرجاء والوداد، الاستعداد جيدًا وترتيب أمورها، خصوصًا في ظل ضيق الوقت.