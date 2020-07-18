شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد محترفينا.. تتويج جديد ورقم مميز لكوكا مع أولمبياكوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهى الموسم الكروي اليوناني بتتويج أولمبياكوس بلقب الدوري للمرة الـ45 في تاريخه، رغم تبقي جوله قبل نهاية البطولة، لكن الفريق الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري أحمد حسن كونا، حسم البطولة بفارق كبير عن ملاحقه آيك أثينا..

في السطور التالية نستعرض أبرز أرقام أحمد حسن كوكا هذا الموسم ضمن سلسلة حصاد المحترفين.

أحمد حسن محجوب عبد المنعم (أحمد حسن كوكا) 27 عامًا، والذي بدأ حياته الاحترافية في النادي الأهلي ثم انتقل إلى فريق رايو افي البرتغالي عام 2012 ليخوض مع الفريق ثلاثة مواسم قبل أن ينتقل بعدها لسبورتينج براجا ويلعب مع الفريق لمدة موسم، تمت إعارته لأولمبياكوس اليوناني منذ موسمين، ليخوض موسم مع الفريق وتنتهي إعارته ليعود لبراجا مرة أخري لعدة أشهر قبل أن تتم إعارته مرة أخري لأولمبياكوس مع بداية الانتقالات الشتوية.

خلال إعارته الأولى لأولمبياكوس، شارك كوكا في 32 مباراة مع الفريق، وسجل 15 هدفًا منها هدفان في اليوروباليج بمعدل هدف كل مبارتين.

وبدأ كوكا في فبراير الماضي مسيرته الثانية مع أولمبياكوس، حيث شارك في 18 مباراة مع الفريق (8 منها كأساسي) سواء كان في الدوري اليوناني أو في مجموعة البطل أو في كأس اليونان سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفًا بإجمالي مساهمة هدف كل 90 دقيقة، أي أن أرقام كوكا هي الأفضل هذا الموسم، قياسًا بمشاركته كبديل (850 دقيقة خلال 18 مباراة أي 45 دقيقة في المباراة)

ويعتبر كوكا ثالث هدافي الفريق رغم مشاركته في نصف موسم فقط، فيما يأتي في الصدارة المغربي يوسف العربي 28 هدفًا خلال 3152 دقيقة لعب (هدف كل 112 دقيقة)، ثم جورجيوس ماسوراس 11 هدفًا خلال 3110 دقيقة لعب (هدف كل 2282 دقيقة)، ثم كوكا ثمانية أهداف خلال 850 دقيقة لعب أي هدف كل 105 دقيقة وهو الأفضل في الفريق.

كوكا لاعب دولي شارك في كل مراحل المنتخبات باختلاف مراحله السنية سواء منتخب الناشئين والشباب والاولمبي والمنتخب الاول ولديه 25 مباراة دولية أحرز خلالها 5أهداف.

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شارك كوكا خلال مسيرته الاحترافية في 256 مباراة سجل خلالها 80 هدف وصنع 20 بمعدل مساهمة كل ثلاثة مباريات تقريبًأ وتوج بثلاثة ألقاب خلال تاريخه الكروي (كأس البرتغال مع براجا عام 2016 وكأس الامم الافريقية للشباب عام 2013 والدوري اليوناني مع اولمبياكوس هذا العام) ومن الممكن أن يزيد كوكا القابه في حالة مشاركته مع الفريق أمام أيك أثينا في نهائي كأس اليونان.

خلال هذا الموسم بدأ كوكا مع براجا وشارك في 6 مباريات قبل أن يتعرض للاصابة في نهاية اكتوبر وحتي نهاية ديسمبر قبل أن ينتقل بعدها لليونان، خلال الست مباريات شارك في 4 بشكل أساسي وفي مبارتين كبديل وسجل هدف وحيد في مرمي مورينيزي.

وخلال أيام سيعود كوكا لسبورتنج براجا مرة أخري الذي احتل المركز الرابع في الدوري البرتغالي ولن يشارك أوروبيًا، فهل يقوم أولمبياكوس بشراء كوكا أم سيكون هناك تجربة جديدة؟