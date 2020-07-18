شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الثالثة لكريم بامبو ومصطفى فتحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تماثل الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبي الفريق للشفاء من فيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة التي خضع لها اللاعبان في الآونة الأخيرة.
وشدد الطبيب على أن اللاعبين خضعا لفحوصات طبية وأشعة على الصدر والقلب واطمأن الجهاز الطبي على تماثلهما للشفاء بصورة نهائية.
وكشف الطبيب عن أن الثنائي بدأ التدريبات الخفيفة والتاهيلية في النادي منذ اليوم، استعدادا للانتظام في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب منتصف الأسبوع الجاري.
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