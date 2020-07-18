شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الثالثة لكريم بامبو ومصطفى فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تماثل الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبي الفريق للشفاء من فيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة التي خضع لها اللاعبان في الآونة الأخيرة.

وشدد الطبيب على أن اللاعبين خضعا لفحوصات طبية وأشعة على الصدر والقلب واطمأن الجهاز الطبي على تماثلهما للشفاء بصورة نهائية.

وكشف الطبيب عن أن الثنائي بدأ التدريبات الخفيفة والتاهيلية في النادي منذ اليوم، استعدادا للانتظام في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب منتصف الأسبوع الجاري.