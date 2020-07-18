زيدان: تفكيرنا منصب على مباراة مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

أكد مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، قبل مواجهة ليغانيس في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، أنه سيحترم منافسه رغم الفوز بلقب "الليغا"، وسيحاول الانتصار في المباراة، مشيراً إلى أن بنزيما يستحق الفوز بلقب "البتشيشي". قال الفرنسي في مؤتمر صحافي استعداداً لمواجهة ليغانيس في الجولة الأخيرة من الدوري: "هذه البطولة لا يمكن تجاهلها لأنها كانت صعبة جداً، قاتلنا للنهاية، علينا الاستمتاع بما حققناه، لكن دون أن أقلل من احترام أحد، لدينا مباراة غداً وعلينا خوضها". وأضاف حين سئل عن مستقبل الفريق: "لن نتحدث عن الموسم المقبل قبل أن ننتهي من الموسم الحالي، سنرى لاحقاً ماذا سنفعل في دوري أبطال أوروبا ثم نبدأ الإعداد للموسم المقبل؟". وعن مستقبله هو مع الفريق أوضح: "لا أحد يعلم ماذا سيحدث في عالم كرة القدم؟، لدي عقد وأنا هادئ، لكن في كرة القدم الأمور تتغير بين ليلة وضحاها، أستمتع بالعمل هنا ولا أعلم إلى متى سأبقى". ويأمل زيدان أن يفوز مواطنه ولاعبه كريم بنزيما بلقب هداف الدوري بالقول: "بالتأكيد أود ذلك، لكن هذا لا يعني شيئاً، لن أخبركم من سيلعب غداً، بنزيما لعب بشكل جيد ويستحق لقب الهداف، لكن كلنا يعرف أن الجائزة ستحسم مع نهاية الجولة الأخيرة". وأتم زيدان: "لن نذهب إلى العطلة بعد مباراة الغد، سنرتاح قليلاً وعقولنا مشغولة بمواجهة مانشستر سيتي". بعد انتهاء الدوري سيستعد رجال زيدان لمواجهة صعبة ضد السيتي، مباراة لابد فيها لريال مدريد من تسجيل هدفين على الأقل في ملعب الاتحاد، بعدما خسر ذهاباً في إسبانيا بنتيجة 2-1، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

