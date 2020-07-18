إنتر ميلان يجد بديل لاوتارو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
كشفت التقارير الصحافية، عن أن إنتر ميلان الإيطالي استقر على ضم مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، غابرييل خيسوس، ليحل محل مهاجم الفريق، لاوتارو مارتينيز، القريب من الرحيل لبرشلونة في الصيف. أشارت التقارير بأن إنتر ميلان أبدى اهتمامه بخيسوس بالتزامن مع أنباء رغبة مانشستر سيتي في ضم لاوتارو، حيث كان هناك حديثاً عن احتمال ضم المهاجم البرازيلي، ضمن مفاوضات نقل الأرجنتيني لفريق بيب غوارديولا. ووفقاً للتقارير الواردة من إسبانيا في ليس هناك أية شكوك في رغبة لاوتارو بالانتقال لبرشلونة في النهاية، ولكن هذا لا يعني موافقة مانشستر سيتي على التخلي عن مهاجمه للإنتر في النهاية. وسوف يحاول إنتر ميلان استثمار قيمة بيع المبلغ الذي سينعش خزائنه من بيع لاوتارو من أجل ضم خيسوس من مانشستر سيتي، والذي سجل 13 هدفاً هذا الموسم من 32 مباراة. وحل خيسوس بديلاً في العديد من المباريات رفقة فريقه، ولكن هذا لا يعني أن سوف يرحل عن فريقه في المقابل، أكدت التقارير ان "النيراتزوري" سوف يفعل ما في وسعه لشراء اللاعب مباشرة من مانشستر يونايتد.
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