شكرا لقرائتكم طبيب المقاولون: أجبرنا العامل المصاب بكورونا البقاء في النادي 14 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وائل نبيل طبيب فريق المقاولون العرب، إن الجهاز الفني للفريق ينتظر الجرعة المنوط باتحاد الكرة إرسالها غدا وذلك قبل خوض أول ودية للفريق أمام أسوان الثلاثاء المقبل.

وأضاف وائل نبيل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه كان تم الإعلان عن إصابة عامل في النادي بفيروس كورونا وقمنا بتطبيق بروتوكول وزارة الصحة وإقامة حجر كامل له داخل النادي حتى نتأكد من شفاؤه كامل وكان ذلك لمدة 14 يوم داخل أروقة النادي في عزل كامل.

وأكد طبيب المقاولون العرب أن الفريق خالي تماما من أي إصابات بالفيروس وهو ما أكدته نتائج المسحات التي أجراها اتحاد الكرة المصري على جميع أندية الدورى بعد قرار عودة النشاط مرة أخرى.

وكان قد استأنف نادى المقاولون أنشطته الرياضية بشكل تدريجي، بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وفتح النادى أبوابه أمام الأعضاء فى الأول من يوليو الجارى إلا أنه رفض استئناف بعض الأنشطة التى تشهد اختلاطاً على نطاق واسع بين الأعضاء، قبل أن يتخذ النادى مزيداً من الإجراءات الاحترازية لحماية الأعضاء ويقرر إعادة فتح تلك الأنشطة.

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