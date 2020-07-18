شكرا لقرائتكم الزمالك يؤجل حسم مصير "فتوح" انتظاراً لقرار كارتيرون وتجديد جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤجل مسئولو الزمالك خلال الوقت الحالى، اتخاذ القرار النهائى بشأن مدى الحاجة إلى عودة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى المعار إلى سموحة، وذلك انتظارا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، بشأن مدى الحاجة إلى عودة فتوح إلى الزمالك فى الموسم الجديد من عدمه، خاصة إن الفريق يمتلك فى تلك الجبهة الثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة.

كما يركز مسئولو الزمالك فى حسم ملف تعديل وتجديد عقد عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، وحال عدم التمديد له فى العقد الذى ينتهى بعد موسمين سيتم إعادة فتوح بعد اكتسابه الخبرات، حيث من المنتظر أن يحسم مسئولو الزمالك ملف تجديد عبد الله جمعة بعد معسكر الفريق المقام حاليا فى مدينة برج العرب، بعد إخطار اللاعب بالرغبة فى تعديل تعاقده وتمديده.

فيما استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد استئناف الفريق لتدريباته منذ الخميس قبل الماضى فى معسكر برج العرب الذى يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية بعد فترة التوقف التى شهدتها المرحلة الماضية بسبب فيروس كورونا.

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وستكون مباريات الزمالك الودية فى شهر يوليو مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، وحدد الجهاز الفنى غدا الأحد، موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجارى موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضى ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.

وأشاد الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بالمستوى البدنى لعدد كبير من اللاعبين فى المعسكر الذى سينتهى يوم 23 من شهر يوليو الجارى وأبدى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة كارتيرون اطمئنانه على قدرة اللاعبين على العودة لمستواهم الفنى والبدنى فى أسرع وقت، مشيدًا بفكرة إقامة معسكر مغلق للفريق للحفاظ على تركيز اللاعبين وضمان سلامتهم عقب سلبية مسحات كورونا التى خضع لها اللاعبون.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الزمالك الودية بمواجهة سموحة غد الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق الأبيض فى برج العرب وسيكون الختام بلقاء بيراميدز ثم العودة إلى القاهرة لمواجهة دجلة على ملعب قلعة ميت عقبة.