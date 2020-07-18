شكرا لقرائتكم جناح حسنية أغادير المغربي مرشح لتدعيم هجوم الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الفلسطيني تامر صيام جناح حسنية أغادير المغربي دائرة المرشحين لتدعيم وسط الأهلي اللهجومي في الوسم المقبل، بعدما تم ترشيح اللاعب على جنة التخطيط برئاسة محسن صالح، لاتخاذ القرار المناسب سواء بالتفاوض معه بناء على رغبن رينيه فايلر بعد عرض اللاعب عليه أو التراجع عن فكرة ضم اللاعب الفلسطيني.

ويجيد صيام الذي يبلغ من العمر 27 عاما، اللعب في مراكز الجناحين الأيمن والأيسر ورأس الحربة وتحت المهاجم، كما يجيد اللعب بكلتا قدميه، ويتبقى له موسمين في عقده مع ناديه المغربي.

وشارك تامر صيام مع حسنية أغادير في 15 مباراة هذا الموسم مقسمة بين 8 في الدوري و7 في الكونفدرالية، وصنع هدفا وحيدا ولم يسجل أية أهداف.

وحال تعاقد الأهلي مع تامر صيام فلن يكون مجبرا على توفير مكانا في قائمة الأجانب من أجل قيد اللاعب لأنه يحمل الجنسية الفلسطينية، باعتبار أن اللاعبين الفلسطينيين يعاملون كلاعبين مصريين.

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ويلتقي حسنية أغادير مع بيراميدز في نصف نهائي كأس الكونفدرالية للموسم الحالي الذي ستستكمل منافساته في سبتمبر المقبل.

واذا ما اتخذت ادارة الأهلي قرارا بشراء اللاعب ستقوم بمراقبته في مباراة فريقه ضد بيراميدز بالكونفدرالية.

لمشاهدة مهارات لاعب حسنية أكادير المرشح للأهلي من هنا: