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حارس ريال مدريد السابق يشيد بدور زيدان

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد بودو إيلغنر، الحارس الأسبق لمرمى المنتخب الألماني لكرة القدم، بدور المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في فوز فريق ريال مدريد الإسباني ببطولة الدوري، معربا عن اعتقاده بأن هذا الفوز هو نجاح بالدرجة الأولى للمدرب.

وفي مقابلة مع بوابتي "شبوكس" و"غول" الرياضيتين، قال إيلغنر، اللاعب السابق في ريال مدريد: من الطبيعي أن يكون لزيدان إسهام هائل في الفوز إذ أن الكثيرين، وأنا منهم، كانوا يعتقدون أن الفريق أصبح كبيرا في السن بعض الشيء وأنه أصبح متشبعا بالدرجة الأولى، ريال مدريد استحق البطولة بالفعل لأنه كان أقوى فريق بعد فترة توقف ، لقد اكتسب المزيد من الهدوء مقارنة بمنافسه .

وتوج ريال مدريد بلقب لكرة القدم للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه بفوزه على فياريال يوم الخميس في المرحلة السابعة والثلاثين، قبل الأخيرة من المسابقة ليرفع رصيده إلى 86 نقطة وزاد الفارق مع برشلونة إلى سبع نقاط.

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