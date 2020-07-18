شكرا لقرائتكم روديغر يستبعد فوز ألمانيا بكأس أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لا يرى المدافع الألماني، أنطونيو روديغر، منتخب بلاده من بين الفرق المرشحة للفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم التي تقام العام المقبل، ولكنه سعيد بأن اللاعبين المهمين سوف يتواجدون في هذه البطولة.

وتم تأجيل بطولة أمم أوروبا 2020 لمدة عام بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وكان هذا التأجيل بمثابة أنباء جيدة للمدافع نيكلاس شول والجناح ليروي ساني اللذين كانا يعانيان من إصابات في الركبة ولم يكن من المؤكد مشاركتهما إذا أقيمت البطولة في 2020.

وقال روديغر لاعب تشيلسي في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم يوم السبت: لأكون صريحا بشكل كامل، لا أعتبر أنفسنا من بين المرشحين الأوائل- هناك بعض الفرق القليلة التي تتفوق علينا، لدينا العديد من اللاعبين الشباب الموهوبين. ربما لا يكون هذا شيئا سيئا لنا أن يتم تأجيل البطولة لمدة عام. ينبغي أن يكون الثنائي نيكلاس شول وليروي ساني جاهزين. يجب أن ننتظر لنرى ما سيسفر عنه العام المقبل.

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ويلعب تشيلسي مباراة الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، ويسعى الفريق لاحتلال مركز في الدوري الإنجليزي يؤهله للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق المركز الثالث مع تبقي جولتين على النهاية.

وقال روديغر : نحن نسير على طريق جيد، ولكن مازال أمامنا مباراتين في غاية الصعوبة أمام ليفربول ووولفرهامبتون. الشيء الجيد أن الأمور بين أيدينا. لم يكن هناك العديد من الاشخاص الذين كانوا سيراهنون علينا لنحتل المركز الثالث في هذه المرحلة من الموسم.

ومازال تشيلسي يتواجد في دوري أبطال أوروبا ولكنه خسر بثلاثة أهداف دون رد أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر من البطولة.