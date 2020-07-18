غوتزه يبحث عن خوض تجربة جديدة خارج ألمانيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية في ألمانيا أن ماريو غوتزه سيواصل مسيرته الاحترافية في الخارج بعد رحيله عن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم.
وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم السبت أن أكثر الدلائل تشير إلى أن غوتزه، صاحب هدف الفوز ببطولة كأس العالم 2014 أمام الأرجنتين، سينتقل إلى فلورنسا أو موناكو.
وثارت تكهنات متكررة خلال الفترة الأخيرة عن الوجهة القادمة لغوتزه لمواصلة مشواره الكروي، إذ أشارت محطة سكاي التلفزيونية إلى أن لاعب بايرن السابق يجري محادثات مع إشبيلية الإسباني.
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