شكرا لقرائتكم خطة إعادة ليدز إلى الأضواء انطلقت من "مقهى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعيش المدرب مارسيلو بيلسا، الذي يجلس لمشاهدة مباريات فريقه على دلو، في شقة من غرفة واحدة فوق متجر ويعقد اجتماعاته في مقهى محلي، وذلك خلال الفترة التي قضاها ليعيد ليدز إلى الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 16 عاماً.

وكان بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي وبرشلونة وبايرن ميونخ السابق واحدا من المدربين الذين قالوا إن بيلسا ألهمهم على الرغم من أن خزينة ألقاب المدرب الأرجنتيني متواضعة مقارنة بنظيره الإسباني.

ويُشتهر المدرب البالغ عمره 64 عاما بالهوس حتى أنه أغلق غرفة فندق على نفسه لمدة 48 ساعة بعد سلسلة من النتائج السيئة عندما كان مدربا لفريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني والذي أطلق اسمه على ملعبه، وقال بيلسا الذي أدرك أن رد فعله كان مبالغا في الوقت الذي تعافت فيه ابنته من مرض خطير: أطفأت الضوء، أغلقت الستائر، انفجرت في البكاء. لم أفهم ما كان يحدث حولي، هل كان من المنطقي أنني أتمنى أن تبتلعني الأرض بسبب نتيجة مباراة كرة قدم؟

كما أنه ليس تقليديا فعندما تم سؤاله عن سبب عدم سماحه لوسائل الإعلام بحضور تدريب أولمبيك مرسيليا، ظل بيلسا يتحدث عن أسنانه لمدة عشر دقائق، وتركز الشرح حول حصة تدريبية في تشيلي حيث لم يكن لديه طاقم أسنان، وقال: الأمر الوحيد الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام هو أسناني المفقودة. لذا لم أر سببا لجعلهم يشاهدون التدريبات.

كما اشتهر أيضا بأخذ سبعة آلاف مقطع فيديو إلى كأس العالم 2002 عندما كان مدربا للأرجنتين حتى أنه حضر حفل زفاف أحد اللاعبين وهو يحمل فيديو لمباراة لعبها فريقه مؤخرا.

ويقضي بيلسا، الذي كان شقيقه رفائيل وزير الخارجية السابق للأرجنتين، وقته في المباريات وهو يتحرك أمام مقاعد بدلاء فريقه وينحني على ركبتيه أو يجلس على دلو، كما أنه انتقائي للغاية في المكان الذي يعمل فيه ويفضل الذهاب إلى الفرق التي تملك لاعبين يناسبون أسلوب لعبه الذي يتطلب الكثير.

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وقال ريكاردو لوناري المدرب الأرجنتيني الذي لعب تحت قيادة بيلسا في نيولز :إنه يدرس المدينة والناس وكل شيء. بيلسا ذهب لتدريب ليدز من أجل المدينة ككل. واختار العيش في بلدة ويذربي في وست يوركشاير، حيث تتم مشاهدته بشكل معتاد في متجر محلي، لكي يتمكن من السير إلى ملعب التدريب.

وتوضح فلسفته مسيرته الانتقائية إذ تولى تدريب أطلس وإسبانيول ونيولز أولد بويز والأرجنتين وتشيلي وأتليتيك بيلباو ومرسيليا وليل ولاتسيو الذي تركه بعد يومين فقط لأن الأجواء لم تكن كما توقع.

وفي الموسم الماضي تورط في فضيحة تجسس بعدما أبلغ منافسه على الترقي ديربي كاونتي الشرطة بمشاهدة شخص بنظارة معظمة يتصرف بشكل مريب خارج ملعب التدريب. وتبين أن أحد موظفي ليدز براقب التدريب.

وعقد بيلسا، الذي شدد على أنه لم ينتهك اللوائح أو فعل ذلك طيلة مسيرته، مؤتمرا صحفيا لمدة 70 دقيقة شرح فيه بشكل مذهل المدى الذي يطلب فيه من طاقمه التدريبي الاستعداد للمباريات.

وفي ملحق الترقي الموسم الماضي أحرز ليدز هدفا رغم سقوط أحد لاعبي أستون فيلا بسبب الإصابة مما تسبب في احتجاجات غاضبة من المنافس وأمر بيلسا لاعبيه بالسماح لمنافسه بتسجيل هدف.

ونادرا ما يتحدث عن الحكام لكنه كسر هذه العادة بعد طرده في مباراة في كأس كوبا أميركا بين الأرجنتين وكولومبيا، وقال: في هذه المناسبة سأقول شيئا واحدا عن الحكم. إنه كان محقا تماما في طردي.