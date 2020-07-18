زيدان لن يمنح لاعبيه إجازة قبل لقاء سيتي

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مدريد: أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان انه لن يمنح لاعبي فريقه ريال مدريد المتوجين هذا الأسبوع بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، إجازة قبل لقاء مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وضمن ريال الخميس إحراز لقبه الرابع والثلاثين في الليغا على حساب غريمه بطل الموسمين الماضيين برشلونة، ويتحضر للحلول ضيفا على سيتي في السابع من آب/أغسطس في إياب ثمن النهائي، آملا في قلب تأخره ذهابا على أرضه في مدريد بنتيجة 1-2.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي السبت عشية الحلول ضيفا على ليغانيس الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإسباني، إن لاعبيه "لن يحصلوا على إجازة لأسبوعين".

وتابع "لدينا مباراة غدا، ومن بعدها لن نكون في إجازة. سنحصل على بعض الراحة، لكن تركيزنا سيكون منصبا على سيتي. لم ينته الموسم بعد".

وأضاف "سنحصل على عطلة لبضعة أيام لكن الجميع سيكون مركّزا على مباراة مفصلية".

وقاد زيدان ريال هذا الموسم الى لقب الليغا للمرة الثانية بعد 2017. وهو اللقب الحادي عشر للفرنسي كمدرب لريال، المهمة التي تولاها بداية من مطلع عام 2016 وحتى صيف 2018، قبل ان يعود إليها في مارس 2019.

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وحقق النادي الملكي نتائج مثالية في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد استئناف المنافسات في حزيران/يونيو الماضي، إثر تعليقها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفاز ريال في كل المباريات العشر التي خاضها منذ عودة الدوري.

وقال الفرنسي إن الفوز بلقب الليغا "لا يجب التقليل من شأنه، لاسيما هذا الموسم. كان صعبا وقاتلنا حتى النهاية" لانتزاعه من برشلونة.

وستكون مباراة الغد محورية بالنسبة الى ليغانيس الذي يصارع من أجل البقاء في الدرجة الأولى. ويحتل الفريق المركز الثامن عشر المؤدي الى الهبوط، بفارق نقطة واحدة فقط خلف أول مراكز الأمان (يحتله سلتا فيغو الذي يحل ضيفا على اسبانيول متذيل الترتيب الضامن لهبوطه).

وشدد زيدان على ان ريال لن يقارب مباراة الغد بطريقة مختلفة عن مبارياته السابق، موضحا "لا يمكننا ان نخوضها بشكل مختلف (...) تتبقى لنا مباراة واحدة، علينا احترام ذلك. هذه هي المباراة الأخيرة وعلينا احترام كل الآخرين. سنخوضها من أجل ان نحاول القيام بأمر جيد".