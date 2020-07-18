محمد الشناوى يخوض وصلة تدريبات بدنية على أنغام الموسيقى.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلي، فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، خلال أدائه بعض التدريبات البدنية استعدادا لتدريبات الفريق اليومية، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة أمس الجمعة، فى إطار التجهيز لاستئناف بطولة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل.
وتصدر محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى قائمة أكثر حراس المرمى حفاظا على نظافة شباكهم فى الموسم الحالى من الدورى المصري، ونجح الشناوى فى اعتلاء صدارة أكثر حراس المرمى حفاظا على نظافة شباكه خلال حراسة العرين الأحمر بالموسم الحالى للدورى المصرى 2019 / 2020.
وتوقف الموسم الحالى لأكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا قبل أن يتقرر استكمال الموسم بدءا من السادس من أغسطس المقبل.
فى سياق متصل،كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن الفريق الأول للكرة بالنادى يخوض ثانى تجاربه الودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجارى على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبى للفريق استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز ومباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إٔفريقيا، ويخوض الأهلى المباراة الودية الأولى يوم 23 يوليو الجارى أمام سموحة على ملعب التتش، فيما يخوض ثانى تجاربه أمام الجونة بعد التنسيق الإدارى الذى جرى بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة.
وخاض الأهلى تقسيمة بين جميع اللاعبين «تراى ماتش» أول أمس، الخميس، اطمأن خلالها الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على جاهزية جميع اللاعبين.
من ناحية أخرى، أرسل الأهلى خطاباً رسمياً لنظيره الاتفاق السعودى، يطلب فيه عودة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق وعدم تمديد الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى "الاستثنائي"، وذلك بسبب عدم التزام النادى السعودى بدفع مستحقات اللاعب ولا باقى مستحقات الأهلى الخاصة بالصفقة، الأمر الذى جعل إدارة الأهلى ترفض تمديد الإعارة عدة أشهر، رغم أن النية كانت تتجه للموافقة على التمديد بعد انتهاء الإعارة فى 30 يونيو الماضي.
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