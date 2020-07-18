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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 18 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يسدد 20 ألف دولار للدفاع المغربى نهاية يوليو من عقد أزارو، الزمالك يتأكد من تعافى مصطفى فتحى بـ"سلبية" مسحة كورونا الثانية.
الزمالك يتأكد من تعافى مصطفى فتحى بـ"سلبية" مسحة كورونا الثانية
تأكد تعافى مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، من فيروس كورونا، بعد خضوعه لمسحة جديدة ظهرت نتائجها فى الساعات الماضية، وجاءت سلبية ليتأكد تعافى اللاعب بعد خضوعه لمسحتين جاءت نتائجهما سلبية فى الفترة الأخيرة بعد إصابته بذلك الفيروس قبل تعافيه منه تماماً، عقب خضوعه للعزل المنزلى والحصول على بروتوكول العلاج.
الأهلى يسدد 20 ألف دولار للدفاع المغربى نهاية يوليو من عقد أزارو
إستقر النادي الأهلي على تسديد 20 ألف دولار لنظيره الدفاع الحسني الجديدي نهاية يوليو الجاري حسب الاتفاق الذي تم بين الناديين قبل سنوات عندما اشترى الاهلي وليد أزارو من نادي الدفاع الحسني الجديدي حيث تم وضع بند في عقد شراء اللاعب ينص على أحقية الدفاع الحسني في الحصول على 20% من قيمة بيع أو إعارة أزارو لأي نادً .
الزمالك يمد فترة سداد الاشتراكات لنهاية الشهر الجارى قبل إلغاء العضوية
قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مد فترة سداد قيمة تجديد الاشتراكات إلى نهاية شهر يوليو الجارى، بعدما كان من المقرر نهايتها فى منتصف الشهر الجارى، ليتم المد لحين نهاية شهر يوليو الجارى حيث قرر منصور إلغاء عضوية أى مشترك لن يجدد اشتراكه قبل نهاية الشهر الجارى.
الأهلى يقترب من شراء رمضان صبحى بسبب ضعف العروض الأوروبية
اقترب الأهلي من شراء رمضان صبحي المُعار للفريق من نادي هيدرسيفلد الإنجليزي بعدما تأكد مسئولى القلعة الحمراء أن العروض التى وصلت اللاعب خلال الفترة الماضية كانت ضعيفة للغاية وغير جادة ولم تتقدم بعروض رسمية لنادي هيدرسيفلد شراء اللاعب، كما أنها لم تُقنع رمضان صبحي بعرضها الأمر الذى جعل اللاعب يميل للبقاء في الأهلي وهو ما اقترب من التنفيذ لكن الخلاف ما زال قائماً بين الأهلي وهيدرسيفلد بشأن المقابل المالي لإتمام الصفقة.
إنبى يحصل على وعد بمد استعارة جناح الأهلى فى الموسم المقبل
حصل مسئولو إنبى على وعد من إدارة الأهلى حول استمرار محمد شريف، جناح الفريق الأحمر المعار للنادى البترولى حتى نهاية الموسم الحالى، وذلك بمد إعارته فى الموسم الجديد، فى حال عدم حاجة الفريق الأحمر إلى جهوده فى الموسم المقبل، حيث سيكون للفريق البترولى أولوية فى الحفاظ على اللاعب بين صفوفه حال عدم عودته للقلعة الحمراء.
تعرف على حقيقة تفكير الأهلي فى استعادة "بيكهام" بالصيف
هل يُصبح أحمد رمضان بيكهام، لاعب وادى دجلة، أحد الحلول التى يلجأ لها النادى الأهلى لتدعيم الجبهة اليُمنى فى الفريق؟ سؤال طرحه كثيرون فى الشارع الأهلاوى بعد التقارير القوية التى تتناول الكواليس حول مفاوضات يخوضها الأهلى بهدف ضم اللاعب الذى يجيد اللعب فى مركز الظهير الأيمن، وهو المركز الذى يحتاج تدعيماً حسب رؤية لجنة التخطيط للكرة بالنادى بعد رحيل أحمد فتحى بنهاية الموسم الجارى إلى بيراميدز.
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