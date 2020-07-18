شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عودة مصطفى فتحى وبامبو للتدريبات بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، تماثل الثنائى مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبى الفريق للشفاء من فيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة التى خضع لها اللاعبان فى الآونة الأخيرة، وشدد الطبيب على أن اللاعبين خضعا لفحوصات طبية وأشعة على الصدر والقلب واطمأن الجهاز الطبى على تماثلهما للشفاء بصورة نهائية.

وكشف رئيس الجهاز الطبى للزمالك أن الثنائى فتحى وبامبو يخوضان فى الوقت الحالى تدريبات الخفيفة وتأهيلية فى مقر النادى بداية من اليوم، السبت، استعدادا للانتظام فى معسكر الفريق الحالى ببرج العرب منتصف الأسبوع الجارى، وذلك ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية بصورة رسمية خلال المرحلة المقبلة.

ويخضع فريق الزمالك، لمسحة جديدة الخاصة بفيروس كورونا الثلاثاء المقبل، على هامش معسكر الفريق الأبيض المقام حاليا فى برج العرب، بعدما أجرى الفريق مسحة خلال الأسبوع الماضى جاءت نتائجها سلبية كما تعافى مؤخرا الثنائى مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبى الفريق من فيروس كورونا، بعد خضوعهم للعزل المنزلى مع الحصول على بروتوكول العلاج.

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واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد استئناف الفريق لتدريباته منذ الخميس قبل الماضى فى معسكر برج العرب الذى يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية بعد فترة التوقف التى شهدتها المرحلة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وستكون مباريات الزمالك الودية فى شهر يوليو مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، وحدد الجهاز الفنى غدا الأحد، موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجارى موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس قبل الماضى ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.

وتُعد مباراة الزمالك وسموحة بمثابة المباراة الودية الأولى للفريق الأبيض الذى دخل معسكرا مغلقا فى مدينة برج العرب منذ الخميس قبل الماضى؛ وذلك لتجهيز الفريق للمنافسات الكروية بعد خضوع اللاعبين لمسحات فيروس كورونا للاطمئنان على سلامتهم قبل خوض أية مباريات بعد فترة طويلة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا، على أن تقام المباراة الودية على ملعب فندق إقامة فريق الزمالك فى برج العرب.