شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نوران النهرى لاعبة اليد: حلمى أكون مذيعة وبحب رشدى أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى نوران النهرى لاعبة كرة اليد بنادى سبورتنج، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

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الباستا.

رشدى أباظة .



نوران النهرى 2

فضل شاكر .

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مذيعة.

آه .. أكيد ممكن أستخدم العنف.



نوران النهرى 3

الكاجوال .

شخص رياضى أفضل.