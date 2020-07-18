شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف التدريبات بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عودة التدريبات بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى، على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، ويضم المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى ألعاب "التايكوندو، الجودو، رفع الأثقال، المصارعة، كرة اليد، كرة السلة، الاسكواش، ألعاب القوى، السلاح، وتنس الطاولة" وذلك تزامنا مع عودة الأنشطة الرياضية فى الاتحادات والأندية ومراكز الشباب وذلك فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكد الدكتور أشرف صبحى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والخاصة باستئناف أنشطة المشروع وبرامجه التدريبية، وما يتضمنه أيضا من تطهير وتعقيم كافة الادوات المستخدمة والملابس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، للحفاظ على صحة وسلامة كافة لاعبي المشروع في مختلف الألعاب.

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مشروع البطل الأولمبى 2



مشروع البطل الأولمبى 3



مشروع البطل الأولمبى

ووجه وزير الرياضة بضرورة توفير التجهيزات الرياضية اللازمة والتعاقدات اللوجستية الخاصة بكافة اللعبات المدرجة بالمشروع، مشيراً إلى ضرورة تضمين البرامج الخاصة بتدريب الناشئين واللاعبين برامج للتوعية فى شتى المجالات، ومنها تعليم اللغات الأجنبية ، والتثقيف الفكرى والثقافى إضافة إلى برامج تعميق روح الولاء والانتماء لوطنهم من خلال منظومة متكاملة تتولى رعاية الجانب التربوى والأخلاقى لدى الناشئين والموهوبين فى مختلف اللعبات.

وأضاف صبحي بأن الوزارة حريصة علي استئناف النشاط مع الحفاظ الكامل علي صحة اللاعبين والمدربين والاداريين وعودة الحياة لطبيعتها تهميداً للاشتراك في البطولات المختلفة.