شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الماضية تضارب الأقوال والتصريحات حول مستقبل وليد أزارو، مهاجم الأهلى المُعار لنادى الاتفاق السعودى، ما بين عودته للنادى أو استمراره فى الاتفاق أو رحيله لأى ناد آخر، الأمر الذى أثار تساؤلات عديدة داخل القلعة الحمراء بشأن مصير هذا اللاعب وطرح أسئلة سنلقى الضوء عليها فى ظل المستجدات الجديدة الخاصة بمصير الصفقة:

س: ماذا عن آخر تطورات قضية وليد أزارو مع نادى الاتفاق السعودى؟

ج: القضية اتخذت منحنى جديداً خلال الساعات الماضية، بعدما تقاعس نادى الاتفاق عن تسديد مستحقات الأهلى أو اللاعب، الأمر الذى جعل مسئولى الأهلى يُرسلون خطاباً رسمياً للاتفاق يطلبون فيه عودة وليد أزارو وعدم تمديد الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى "الاستثنائي"، بسبب عدم التزام النادى السعودى بدفع مستحقات اللاعب وباقى مستحقات الأهلى الخاصة بالصفقة، الأمر الذى جعل إدارة الأهلى ترفض تمديد الإعارة عدة أشهر، رغم أن النية كانت تتجه للموافقة على التمديد بعد انتهاء الإعارة فى 30 يونيو الماضي.

س: هل سبق وطلب الاتفاق تمديد إعارة وليد أزارو؟

ج: نعم.. فالاتفاق خاطب الأهلى رسمياً لتمديد إعارة وليد أزارو حتى نهاية الموسم المحلى فى السعودية، بعدما تسببت "جائحة" كورونا فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله عدة أشهر، ومنح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الضوء الأخضر لجميع الأندية بتمديد إعارة لاعبيها لحين نهاية الموسم فى الدوريات التى لم تُستكمل بسبب ظروف كورونا، لكن الفيفا أقر بأن يكون التمديد بالتراضى بين جميع الأطراف، وفى حال عدم وجود خلاف مالى بين هذه الأطراف، وتلقى الأهلى خطاباً رسمياً من الاتفاق قبل أسابيع يطلب فيه تمديد إعارة أزارو حتى نهاية الموسم الكروى فى المملكة بعدما أعلن الاتحاد السعودى استئناف الدورى هناك يوم 4 أغسطس المقبل.

س: ماذا عن موقف الاهلى من طلب الاتفاق بتمديد الإعارة؟

ج: فى البداية، رحّب الأهلى بتمديد الإعارة لأن اللاعب لن يُفيد الأهلى حال عودته حالياً، حيث إنه غير مُقيّد فى قائمة الفريق، لكن إدارة الاتفاق لم تُسدد باقى مستحقات الصفقة حيث يتبقى للأهلى 100 ألف دولار بعدما تمت إعارة اللاعب فى يناير الماضى مقابل 200 ألف دولار حصل الأهلى على 100 ألف ومازال له مثلها لدى النادى السعودى.

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س: ماذا عن أزمة أزارو مع الاتفاق بشأن مستحقاته؟

ج: أزمة كبيرة أثارها اللاعب بعدما فوجئ بخصم 50% من راتبه الشهرى الذى يبلغ 80 ألف دولار، بجانب رفض دفع راتبه منذ فترة، لذا طلب أزارو فسخ عقده مع الاتفاق والعودة للأهلى من أجل التدريب مع الفريق.

س: ماذا عن إمكانية عودة أزارو للأهلى وعدم إعارته مرة أخرى؟

ج: هناك اقتراح فى الأهلى تقوده لجنة التخطيط للكرة بالنادى برئاسة محسن صالح يُطالب بالإبقاء على أزارو وعدم بيعه لحاجة الفريق ويحاول مسئولو النادى إقناع فايلر المدير الفنى بهذا الأمر باعتبار أن فايلر كان رافضاً عودة اللاعب.