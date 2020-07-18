شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو يتعافى من فيروس كورونا بعد سلبية المسحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافى كريم بامبو، جناح الزمالك، من فيروس كورونا، بعد إجرائه مسحتين أكدتا سلبية التحاليل الخاصة به، عقب خضوعه لفترة من العزل المنزلى مع الحصول على بروتوكول العلاج بعد اكتشاف إصابته بذلك الفيروس، ليتم عزله فى المنزل مع الخضوع للعلاج تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ومن المقرر أن يخضع بامبو لبرنامج منفرد للعودة إلى تدريبات الزمالك الجماعية خلال المرحلة المقبلة، بعدما تعافى تماما من ذلك الفيروس ليصبح جاهزا لخوض تدريباته مع الفريق ويعد بامبو من العناصر التى تألقت بشكل مميز فى دورى الموسم الماضى مع الإسماعيلى قبل انتقاله إلى نادى الزمالك هذا الموسم فى صفقة انتقال حر.

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ومن المقرر أن يحدد جهاز الزمالك خلال الساعات الجارية مدى إمكانية ضم بامبو لمعسكر برج العرب أو تجهيزه ببرنامج منفرد ثم انضمامه لتدريبات الفريق وسيتحدد ذلك بشكل نهائى فى الساعات المقبلة بعد التشاور بين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للأبيض بعدما تعافى اللاعب تماما من الإصابة.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد استئناف الفريق لتدريباته منذ الخميس قبل الماضى فى معسكر برج العرب الذى يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية بعد فترة التوقف التى شهدتها المرحلة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وستكون مباريات الزمالك الودية فى شهر يوليو مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، وحدد الجهاز الفنى غدا الأحد، موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجارى موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضى ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.