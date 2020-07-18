شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مباريات الدورى يومى 11 و 12 أغسطس.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إيقاف مباريات الدوري الممتاز يومي 11 و 12 أغسطس المقبل بناءً على طلب الجهات الأمنية. ويعلن اتحاد الكرة عن جدول مباريات الدوري الممتاز المقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، وينتظر قرار الجهات الأمن بعد إرسال جدول المباريات.

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واستقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الزمالك أمام المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، وهو الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة لاستئناف بطولة الدورى الممتاز التى توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلى أمام إنبى يوم 7 أغسطس، والمؤجلة من الدور الأول للدورى أيضا، على أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة على مواعيد جدول الدورى خلال الأيام المقبلة بعد إرساله للأمن للموافقة عليه.

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من ناحية أخرى، تدرس لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد زيادة عدد حكام الدورى الممتاز بسبب ضغط جدول مباريات الفرق والتى ستستانف يوم 6 أغسطس المقبل بعد إعلان اللجنة اختيار 150 حكما، منهم حكام ساحة ومساعدين وحكام var وحكام مساعدين var، وتم إجراء تحاليل فيروس كورونا لهم بدأت من الخميس الماضي.

وانطلقت أمس معسكرات الحكام بقيادة وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، وعزب حجاج مدير اللجنة بعد إجراء مسحات اختبار فيروس كورونا، استعدادا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل وشهد معسكر الحكام إجراء دورات تدريبية ومحاضرات مع مراعاة الإجراءات الطبية والتباعد بين الحكام ثم محاضرة التعديلات ثم اختبار التسلل فيديو تيست.

من جهته، أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن هناك عددا كبيرا من الحكام خضعوا لمسحات فيروس كورونا، وتم عزلهم نهائيًا من أجل الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز قائلا: "هناك محاضرات للحكام من أجل تجهيزهم كما أنهم خضعوا لاختبارات بدنية وأثبتت كفاءتهم بشكل كبير وهناك تنسيق بيننا وبين المناطق من أجل التنسيق بشأن حكام المباريات الودية".