شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يختار هدفى زيدان والقيصر ضمن أجمل الأهداف بعيدة المدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" هدف محمد زيدان، نجم الفراعنة السابق، وحسنى عبد ربه نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق فى شباك منتخب الكاميرون ضمن أجمل الأهداف التى تم إحرازها من تسديدات قوية تبعد لمسافة كبيرة عن مرمى المنافس، ونشرت صفحة الكاف فيديو عبر حسابها على تويتر لمجموعة من الأهداف وعلقت "أفضل الأهداف بعيدة المدى".

في سياق آخر، أكد المغربى عبد المنعم باه، سكرتير عام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أن المكتب التنفيذى للكاف يأمل فى تحديد الدولة التى سوف تستضيف مباريات النصف النهائى والمباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا خلال الأسبوع الجارى.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

كانت دولة الكاميرون قد اعتذرت عن عدم استضافة باقى مباريات دورى الأبطال بعد أن طلب منها الكاف الأمر وذلك بسبب الحالة الوبائية التى فرضها فيروس كورونا فى البلاد.

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وقال باه، خلال تصريحات صحفية، إنه تم اختيار الكاميرون من قبل الكاف من أجل استضافة مباراتى قبل النهائى باعتبار أنها البلد الذى وقع عليه الاختيار من قبل لاستضافة المباراة النهائية.

وشدد سكرتير عام الاتحاد الأفريقى على الأسبوع الجارى سوف يشهد اجتماعًا للجنة المسابقات من أجل حسم مصير دورى أبطال أفريقيا، بعد ذلك سيتم رفع التوصيات الصادرة عن لجنة المسابقات إلى لجنة الطوارئ فى الاتحاد والتى ستقرر الأمر بشكل نهائي".

وأضاف عبد المنعم باه عن مواعيد التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 أن لم يتم تحديد مواعيد التصفيات المؤهلة للمونديال إلا أن هذه التصفيات سوف تنتهى بنهاية عام 2021 أو بحلول شهر مارس من عام 2022، لاسيما أن قرعة كأس العالم سوف تقام فى شهر أبريل 2022