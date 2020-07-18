شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يواصل استعداداته لاستئناف الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة تدريباته اليومية استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي وعودة عجلة الدوري المصري فى 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشرت الصفحة الرسمية للجونة صوراً عبر حسابها على تويتر من تدريبات الفريق.

في سياق آخر، منحت إدارة الأهلي نظيرتها في الجونة موافقة مبدئية على تجديد إعارة محمود الجزار مدافع الفريق الأحمر المعار للجونة، بعدما أكد فايلر عدم حاجته للاعب في الموسم الجديد، ورغم تلقى اللاعب أكثر من عرض محلي بالإضافة لعرض من أحد أندية الدوري البرتغالي إلا أن الاتجاه الأقرب هو إعارة اللاعب مُجدداً للجونة، وهي الرغبة المشتركة من الأهلي واللاعب، ولم يطلب الأهلي عودة الجزار عكس ما حدث مع زميله أكرم توفيق والذي تأكدت عودته الأهلي بمجرد انتهاء اعارته للجونة نهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي لم يحسم الأهلي موقفه حتى الأن من أحمد ريان سواء بعودته أو تجديد اعارته للجونة هو الأخر.

على صعيد متصل، كشف محمد عبدالجابر، وكيل أعمال محمود الجزار، مصير اللاعب في نهاية الموسم، وقال وكيل الجزار فى تصريحات تلفزيونية، "اللاعب يمتلك 4 عروض محلية في الوقت الحالى وسنحسم الموقف في نهاية الموسم، جميع العروض جدية بعد تألق اللاعب ولكن الجونة له الأولوية في تجديد إعارة اللاعب والقرار النهائي لدى مسئولي الأهلي".

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وأضاف محمد عبدالجابر أن مسئولي النادي الأهلي لم يطلبوا عودة اللاعب في نهاية الموسم، موضحاً أن "الجزار يمتلك عرضا برتغالياً ولكنه توقف بسبب تفشي فيروس كورونا"، وأوضح: "اللاعب يركز حاليا مع الجونة من أجل اثبات قدراته للحفاظ على مكانه في المنتخب الأولمبي بعدما طلب منه شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، الحفاظ على مشاركته أساسيا مع فريقه للحاق بالاولمبياد"

وطلب مسئولو الجونة من نظرائهم بالنادى الأهلى تجديد إعارة الثنائى أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار بعد تألق الثنائى مع النادى الساحلى فى الموسم الحالى وأصبحوا أحد الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها المدير الفنى فى تشكيلته الأساسية .

ويعتمد مسئولو الجونة على عدد كبير من لاعبى الأهلى مثل باسم على وإسلام محارب وعمرو بركات وأحمد حمدى واكرم توفيق الذى تأكد عودته للقلعة الحمراء بعد انتهاء الموسم الحالى بالإضافة للثنائى سالف الذكر .