شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الجونة 28 يوليو ودياً استعداداً لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن الفريق الأول للكرة بالنادى يخوض ثانى تجاربه ‏الودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجارى على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبى للفريق استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز ومباراة الوداد المغربى فى نصف ‏نهائى دورى أبطال إٔفريقيا،‏ ويخوض الأهلى المباراة الودية الأولى يوم 23 يوليو الجارى أمام سموحة على ملعب ‏التتش، فيما يخوض ثانى تجاربه أمام الجونة بعد التنسيق الإدارى الذى جرى بين الطرفين خلال ‏الساعات الأخيرة.

وخاض الأهلى تقسيمة بين جميع اللاعبين «تراى ماتش» أول أمس، الخميس، اطمأن خلالها ‏الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على جاهزية جميع اللاعبين.

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ويستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق أمس وفقا ‏للبرنامج التدريبي.‏

من ناحية أخرى، أرسل الأهلى خطاباً رسمياً لنظيره الاتفاق السعودى، يطلب فيه عودة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق وعدم تمديد الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى "الاستثنائي"، وذلك بسبب عدم التزام النادى السعودى بدفع مستحقات اللاعب ولا باقى مستحقات الأهلى الخاصة بالصفقة، الأمر الذى جعل إدارة الأهلى ترفض تمديد الإعارة عدة أشهر، رغم أن النية كانت تتجه للموافقة على التمديد بعد انتهاء الإعارة فى 30 يونيو الماضي.

وكان الاتفاق قد خاطب الأهلى رسمياً لتمديد إعارة وليد أزارو حتى نهاية الموسم المحلى فى السعودية، بعدما تسببت "جائحة" كورونا فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله عدة أشهر، ومنح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الضوء الأخضر لجميع الأندية بتمديد إعارة لاعبيها لحين نهاية الموسم فى الدوريات التى لم تُستكمل بسبب ظروف كورونا، لكن الفيفا أقر بأن يكون التمديد بالتراضى بين جميع الأطراف وفى حال عدم وجود خلاف مالى بين هذه الأطراف.