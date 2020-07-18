شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور فى رسالة غامضة: قريباً جداً سأتخذ قراراً مهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، أنه بصدد الإعلان قريبا على اتخاذ قرار مهم، قائلا عبر حسابه على فيسبوك، "قريبا جدا سأتخذ قرارا مهما"، فى إشارة غامضة.





يشار أن الإعلامى خالد الغندور وجه عتابا إلى محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بسبب السخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال الغندور فى تصريحات تليفزيونية: "بيتريق على الكابتن التاريخى لنادى الزمالك وشكراً لأخويا الصغير أنا لم أتحدث عن شيكابالا ولا أعرف لماذا يتحدث عني".

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وكان خالد الغندور قد انتقد ظهور لاعبى الزمالك فى القنوات الفضائية الأخرى بعيداً عن قناة النادي. قبل أن يرد شيكابالا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: الساعة 11 ونص ومفيش بندق هآكل فسدق".

وأضاف الغندور: "نفسى أشوف نجوم الزمالك شيكابالا وطارق حامد وساسى وبن شرقى وغيرهم على قناة الزمالك لأنها سندهم الحقيقى والجمهور بيبقى سعيد لما يشوفهم على القناة".

وواصل: "ليس بالضرورة أن يكون ظهور نجوم الزمالك معى ولكن مع باقى الإعلاميين والبرامج فى قناة نادى الزمالك ولا أريد أن أثير أى مشكلة أو أزمة مع أى شخص فما بالكم بلاعبى نادى الزمالك".