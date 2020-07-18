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الزمالك يُعلن تعافي مصطفى فتحي وبامبو من فيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، أن المسحة الثالثة للكشف عن فيروس التي أجراها الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو جاءت سلبية.

وأكد أسامة أن الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبي الفريق تماثلا للشفاء من فيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة التي خضع لها اللاعبان في الآونة الأخيرة.

وشدد الطبيب على أن اللاعبين خضعا لفحوصات طبية وأشعة على الصدر والقلب واطمأن الجهاز الطبي على تماثلهما للشفاء بصورة نهائية.

وكشف الطبيب عن أن الثنائي بدأ التدريبات الخفيفة والتأهيلية في النادي منذ اليوم، استعدادا للانتظام في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب منتصف الأسبوع الجاري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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