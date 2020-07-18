الزمالك يُعلن تعافي مصطفى فتحي وبامبو من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، أن المسحة الثالثة للكشف عن فيروس كورونا التي أجراها الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو جاءت سلبية.

وأكد أسامة أن الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبي الفريق تماثلا للشفاء من فيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة التي خضع لها اللاعبان في الآونة الأخيرة.

وشدد الطبيب على أن اللاعبين خضعا لفحوصات طبية وأشعة على الصدر والقلب واطمأن الجهاز الطبي على تماثلهما للشفاء بصورة نهائية.

وكشف الطبيب عن أن الثنائي بدأ التدريبات الخفيفة والتأهيلية في النادي منذ اليوم، استعدادا للانتظام في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب منتصف الأسبوع الجاري.