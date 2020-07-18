الزمالك يُعلن تعافي مصطفى فتحي وبامبو من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري
قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، أن المسحة الثالثة للكشف عن فيروس كورونا التي أجراها الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو جاءت سلبية.
وأكد أسامة أن الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبي الفريق تماثلا للشفاء من فيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة التي خضع لها اللاعبان في الآونة الأخيرة.
وشدد الطبيب على أن اللاعبين خضعا لفحوصات طبية وأشعة على الصدر والقلب واطمأن الجهاز الطبي على تماثلهما للشفاء بصورة نهائية.
وكشف الطبيب عن أن الثنائي بدأ التدريبات الخفيفة والتأهيلية في النادي منذ اليوم، استعدادا للانتظام في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب منتصف الأسبوع الجاري.
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