تقرير.. بعد تعثر برينتفورد.. ماذا يحتاج حجازي للتأهل إلى بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أضاع فريق برينتفورد الفرصة للتقدم للمركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، بعد خسارته أمام ستوك سيتي.

وسقط برينتفورد أمام ستوك سيتي بهدف نظيف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ45 من تشامبيونشيب، ما منح فريق ليدز لقب البطولة.

وكان ليدز يونايتد أول المتأهلين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" هذا الموسم بعد خسارة وست بروميتش ألبيون، أمس الجمعة من هدرسفيلد تاون.

وتتبقى جولة وحيدة فقط على نهاية البطولة، التي يتأهل فيها صاحبي المركزين الأول والثاني إلى بريميرليج مباشرة، بينما تلعب الأندية من الثالث إلى السادس مباريات "بلاي أوف" بنظام خروج المهزوم لتحديد الفريق الثالث المتأهل.

ويحتل وست بروميتش المركز الثاني في جدول ترتيب تشامبيونشيب برصيد 82 نقطة، وينافسه برينتفورد على حصد المركز الثاني والتأهل مباشرة للبريميرليج برصيد 81 نقطة.

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ولدى وست بروميتش والذي يضم النجم المصري أحمد حجازي، 3 فرص للتأهل مباشرة إلى بريميرليج للموسم المقبل 2020-2021.

ويلعب وست بروميتش في الجولة الأخيرة أمام فريق كوينز بارك رينجرز، بينما يلتقي فريق برينتفورد مع بارنسلي.

فوز وست بروميتش على كوينز بارك رينجرز دون النظر لنتيجة مباراة برينتفورد هي الفرصة الأولى لرفاق حجازي للتأهل مباشرة للبريميرليج.

في حالة تعادل وست بروميتش في الجولة الختامية، يمكن أن يتأهل حجازي وزملائه في الفريق في حالة تعادل أو خسارة برينتفورد من بارنسلي.

والخسارة من كوينز بارك رينجرز في الجولة الختامية، قد تؤهل وست بروميتش للبريميرليج، ولكن في حالة خسارة برينتفورد من بارنسلي فقط.