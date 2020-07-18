رسميا .. ليدز يونايتد بطلا لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

توج نادي ليدز يونايتد الإنجليزي ببطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" لهذا الموسم 2019-2020 رسمياً.

وضمن ليدز يونايتد صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" الموسم المقبل 2020-2012، أمس الجمعة، بعد أن تعرض وست بروميتش ألبيون لخسارة أمام مضيفه هدرسفيلد تاون بنتيجة 2-1.

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وتعرض فريق برينتفورد لخسارة بهدف نظيف من ستوك سيتي، اليوم السبت، لتتسبب هذه الخسارة في تتويج فريق ليدز الذي ضمن تأهله مسبقاً للبريميرليج، بلقب التشامبيونشيب.

ويحتل ليدز صدارة جدول دوري الدرجة الأولى الإنجليزي برصيد 87 نقطة، وتوقف رصيد برينتفورد الذي كان ينافس ليدز على لقب تشامبيونشيب عند النقطة 81.

ويتأهل إلى بريميرليج مباشرة صاحبي المركزين الأول والثاني في دوري تشامبيوتشيب، بينما تلعب الأندية من الثالث إلى السادس مباريات "بلاي أوف" بنظام خروج المهزوم لتحديد الفريق الثالث المتأهل.