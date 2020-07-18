الأهلي يعلن سلبية المسحة الرابعة.. وودية ثانية أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية نتائج المسحة الطبية الرابعة التي أجراها لاعبو الفريق والجهاز الفني والطبي والإداري يوم الأربعاء الماضي داخل ملعب "مختار التتش" بمقر النادي في الجزيرة.
وقال مدير الكرة، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، إنه تواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية، وتم التأكد من سلبية جميع عينات اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.
وأجرى الأهلي أربعة مسحات طبية حتى الآن، وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي تم الإعلان عنه عقب استئناف التدريبات لاكتشاف فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
من جانبه، أكد عبدالحفيظ أن الأهلي سيخوض ثاني تجاربه الودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبي للفريق؛ استعدادا لاستئناف الدوري ودوري أبطال إفريقيا.
ويخوض الأهلي المباراة الودية الأولى يوم الخميس 23 يوليو أمام فريق سموحة على ملعب التتش، فيما يخوض ثاني تجاربه أمام الجونة بعد التنسيق الإداري الذي جرى بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة.
وخاض الأهلي تقسيمة بين جميع اللاعبين «تراي ماتش» يوم الخميس الماضي اطمأن خلالها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على جاهزية جميع اللاعبين.
ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس وفقا للبرنامج التدريبي، الذي يحرص خلاله على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب جائحة كورونا.
يذكر أن الأهلي يستعد لاستكمال مباريات الدوري الممتاز الذي ينطلق يوم 6 أغسطس المقبل، بجانب التحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.
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