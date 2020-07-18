الأهلي يعلن سلبية المسحة الرابعة.. وودية ثانية أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية نتائج المسحة الطبية الرابعة التي أجراها ‏لاعبو الفريق والجهاز الفني والطبي والإداري يوم الأربعاء الماضي داخل ‏ملعب "مختار التتش" بمقر النادي في الجزيرة.‏

وقال مدير الكرة، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، إنه تواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية، وتم التأكد من ‏سلبية جميع عينات اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.‏

وأجرى الأهلي أربعة مسحات طبية حتى الآن، وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي تم ‏الإعلان عنه عقب استئناف التدريبات لاكتشاف فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

من جانبه، أكد عبدالحفيظ أن الأهلي سيخوض ثاني تجاربه ‏الودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبي للفريق؛ استعدادا لاستئناف الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

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ويخوض الأهلي المباراة الودية الأولى يوم الخميس 23 يوليو أمام فريق سموحة على ملعب ‏التتش، فيما يخوض ثاني تجاربه أمام الجونة بعد التنسيق الإداري الذي جرى بين الطرفين خلال ‏الساعات الأخيرة.‏

وخاض الأهلي تقسيمة بين جميع اللاعبين «تراي ماتش» يوم الخميس الماضي اطمأن خلالها ‏الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على جاهزية جميع اللاعبين.‏

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس وفقا ‏للبرنامج التدريبي، الذي يحرص خلاله على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ‏والوقائية بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن الأهلي يستعد لاستكمال مباريات الدوري الممتاز الذي ينطلق يوم 6 أغسطس المقبل، بجانب التحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.‏