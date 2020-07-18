ظهير ليفربول يزعج صلاح عن طريق ماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اختار الأسكتلندي أندي روبيرتسون، ظهير أيسر ليفربول الإنجليزي، فريق أحلامه المكون من 5 لاعبين، وأشار مازحًا إلى أنه سيغفل الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق، عمدًا من أجل أزعاجه.

وظهر روبيرتسون في إحدى حلقات "Lockdown Tactics" على "يوتيوب" ليكشف عن اختياراته في التشكيل المثالي له قائلا: "أليسون بيكر في المرمى لأسباب واضحة، لن تجد أفضل منه".

وأضاف: "فيرجيل فان دايك في الدفاع، لا يمكن التفوق عليه بسهولة عندما تلعب بـ11 لاعبا، فما بالك عندما يتعلق الأمر بخمسة لاعبين، ليست هنا فرصة".

وتابع صاحب الـ26 عاما: "سألعب بطريقة (دياموند) وأعتمد على روبرتو فيرمينو، فنيًا يعتبر من أفضل اللاعبين الذين لعبت معهم، سيناسبه اللعب بخمسة لاعبين وسيكون مثاليا لذلك".

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وأكمل: "أود اختيار جوردان هندرسون، لا يحصل على التقييم العادل رغم عدم تشكيك أي شخص في عمله الشاق، لكنه أذهلني عند مشاركتي مع ليفربول لأول مرة، ما يقدمه مع الفريق غير متوقع".

وواصل ظهير أيسر ليفربول: "سأختار بعد ذلك الذي يلعب أمامي وهو ساديو ماني، يمتلك سرعة فائقة ويسجل الكثير من الأهداف".

وأضاف مازحا: "وضعت ماني في التشكيل بدلا من محمد صلاح لأنني أعرف أن ذلك سيزعج مو، وهذا جيد بالنسبة لي".

وأوضح: "لكن في الحقيقة، تربطني علاقة رائعة مع ساديو، طالما أعطيته الكرة أو أركض من ورائه في المساحة الخالية سيكون سعيدا بذلك".

وأتم أندي روبيرتسون قائلا: يطلق عليّ دائما لقب (decoy) خلال التدريبات بميلوود لكنه لا يعرف معناها، ساديو ماني واحد من أفضل اللاعبين في العالم".