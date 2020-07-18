تقرير..مدرب باناثينايكوس يقرر تصعيد المصري بلال مظهر للفريق الأول

كشف تقرير صحفي يوناني عن أن المخضرم جورجيوس دونيس المدير الفني لفريق باناثينايكوس قرر تصعيد المهاجم المصري الشاب بلال مظهر صاحب الـ16 عامًا للفريق الأول.

أفاد موقع " نيوز باناثينايكوس"، اليوناني المهتم بأخبار النادي، أن دونيس قرر

تصعيد بلال مظهر مواليد 2003 بعد تألقه الرائع مع فريق الشباب، بعد إطلاعه على التقارير الخاصة به.

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ومن المتوقع أن ينضم اللاعب المصري الشاب ، إلى معسكر الفريق

الأول بنادي باناثينايكوس، بعدما كان يشارك مع فريق باناثينايكوس لتحت ١٩ عامًا.

الجدير بالذكر أن نادي باناثينايكوس أعلن صفقة انتقال بلال مظهر عبد الرحمن ناشئ المقاولون العرب بشكل رسمي، في شهر ديمسبر الماضي.

وعاد بلال مظهر، مهاجم باناثينايكوس ، إلى العاصمة آثينا، اليونانية ليستأنف تدريباته، استعدادا للموسم الجديد.