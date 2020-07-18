bein HD2 مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر يلا شوت Yalla Now بدون تقطيع مشاهدة ماتش مانشستر سيتي ضد ارسنال مباشر ،أكد كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي الإنجليزى، أن فريقه يشعر بثقة كبيرة في قدرته على تحقيق فوز كبير عندما يواجه آرسنال فى تمام التاسعة إلا ربع في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الليلة.
نجح مانشستر سيتي تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا فى إحراز 16 هدفا في أخر خمس مباريات خاضها قبل المواجهة المقبلة مع أرسنال الذي يدربه ميكيل أرتيتا، وأحرز مانشستر سيتي ثلاثة أهداف على الأقل في كل واحدة من مبارياته الثلاث
bein HD2 مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر يلا شوت Yalla Now بدون تقطيع مشاهدة ماتش مانشستر سيتي ضد ارسنال مباشر
أربعة أو ربما سبعة أو ثمانية أهداف".
وقال ووكر عبر موقع فريقه الرسمي: "المهزوم في المباراة سيودع البطولة، وستحسم النتيجة عبر الأهداف التي يسجلها كل فريق في شباك الفريق الآخر، نحن في قمة التألق، والكفة تميل لصالحنا، وسيكون بوسعنا المضي قدماً وإحراز ثلاثة أو
bein HD2 مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر يلا شوت Yalla Now بدون تقطيع مشاهدة ماتش مانشستر سيتي ضد ارسنال مباشر
وأضاف: "نأمل أن نتمكن من القيام بهذا في مواجهة آرسنال، ونحن ندرك أن المدرب ميكيل يعرف طريقة لعبنا، وسيكون من الصعب علينا اختراق صفوفهم لأنهم يملكون لاعبين جيدين يتمركزون في مواقع جيدة، لكني أعتقد أننا نستطيع الفوز على أي فريق عندما يحالفنا التوفيق".
وأكد ووكر أن بدلاء فريقه سيلعبون دوراً كبيراً في حسم النتيجة إذا احتاج الفريق إلى جهودهم.
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