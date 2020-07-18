مارك فوتا يتولي تدريب الوحدة الإماراتي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي اليوم السبت تعاقده مع الهولندي مارك فوتا لتولي مهمة تدريب الفريق الإول لكرة القدم بالنادي خلال منافسات الموسم المقبل . ونشر نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا : "تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المدير الفني الهولندي مارك فوتا "60 عام" ، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لموسم 2020/21. لكرة القدم مع المدير الفني الهولندي مارك فوتا "60 عام" ، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لموسم 2020/21. ويعتبر الهولندي مارك فوتا صاحب سيرة ذاتية مميزة وسبق له الاشراف على الادارة الفنية Advertisements في أكاديمية الوحدة لكرة القدم. في أكاديمية الوحدة لكرة القدم. وتتمنى ادارة النادي التوفيق والنجاح للسيد مارك وان يلبي أهداف وتطلعات قيادة وادارة وجماهير النادي". وتولي مارك فوتا صاحب ال 60 عامًا تدريب العديد من الاندية منها الإسماعيلي المصري والأهلي القطري، ومنتخب المغرب للشباب، والمنتخب المغربي الأولمبي. يحتل نادي الوحدة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 35 نقطة .

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