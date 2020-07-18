بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وارسنال يلا شوت bein sport كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ارسنال أونلاين يوتيوب بدون تقطيع kora star

يستضيف أرسنال مساء اليوم السبت الموافق 18 يوليو فريق مانشستر سيتي في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة ويقام اللقاء على ملعب ويمبلي.

ويسعى فريق أرسنال إلى تحقيق مفاجأة في الفوز على مانشستر سيتي وخاصة بعدما عاد الجانرز إلى طريق الانتصارات بعد الفوز على بطل الدوري الإنجليزي

وتعد بطولة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم هي الفرصة الأخير هذا الموسم لفريق أرسنال بعدما باتت حظوظه منعدمة في المشاركة في البطولات الأوروبية هذا الموسم.

ولم يستطع أرسنال في الدخول إلى المربع الذهبي بترتيب جدول الدوري الإنجليزي للمشاركة في دوري الأبطال أو في المركزين الخامس والسادس للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

Advertisements

كما يدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء اليوم وهو يسعى إلى تحقيق فوز على أرسنال للخروج من الموسم ببطولة بعدما خسر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوج فريق ليفربول رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بعد غياب من عام 1990 أي من ثلاثون عاما لم يصل إلى منصات التتويج المحلية ليحقق المفاجأة ويستكمل الإنجازات.

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بدون تقطيع بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بدون تقطيع بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بدون تقطيع بث مباشر ( اضغط هنا )