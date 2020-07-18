الرياضة تعلن أسماء المشاركين بورشة عمل " الشباب المصري يرسم الرفاهة لعام 2050 "

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال لجنة من أعضاء بالوزارة ومنظمة اليونسكو – المكتب الأقليمي للعلوم في الدول العربية بالقاهرة عن أسماء المشاركين بورشة العمل الألكترونية " الشباب المصري يرسم الرفاهة لعام 2050 : ورشة عمل قراءة المستقبل " . يذكر أن وزير الشباب والرياضة وافق علي عقد الورشة في ظل التغييرات والتأثيرات غير المتوقعة على حياتنا اليومية والمهنية التي أحدثتها جائحة عقد الورشة في ظل التغييرات والتأثيرات غير المتوقعة على حياتنا اليومية والمهنية التي أحدثتها جائحة كورونا ، وأثارت تساؤلات كثيرة بخصوص المستقبل، ولا سيّما بين الشباب. كيف يمكن للشباب المصري أن يحوّل تلك الجائحة إلى فرصة، وأن يخرج منها أكثر أملًا في المستقبل وأكثر قدرة على تحقيق آفاق جديدة. واوضحت اللجنة أنه تم أختيار المشاركين بعد مراجعة وتقييم طلبات المشاركة التي تم تلقيها حتي 11 يوليو الجاري ، و من المقرر أن يتم انعقاد الورشة في الفترة من 21-24 يوليو الجاري عبر المنصات الألكترونية . تم أختيار 30 مشارك من 16 محافظة سيتم التواصل معهم عبر البريد الألكتروني.

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