يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر yalla shoot

يشهد اليوم السبت، عدداً من المباريات الهامة في البطولات الأوروبية المختلفة، وعلى رأسها مباراة أرسنال ومانشستر سيتي.
ويلتقي أرسنال بنظيره مانشستر سيتي ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
وتقام مباراة افتتاح الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين نورويتش سيتي وبيرنلي، بينما تقام 3 جولات في الدوري الإيطالي ضمن منافسات الجولةالـ34.
ونرصد لكم مواعيد والقنوات الناقلة لأبرز مباريات اليوم السبت:
الدوري الإنجليزي
نورويتش سيتى وبيرنلي – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2.
كأس الاتحاد الإنجليزي
أرسنال ومانشستر سيتي – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1.
الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا وأتلانتا – الخامسة والربعمساء – على قناة beIN Sports HD 4.
كالياري وساسولو – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4.
ميلان وبولونيا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4.
لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ارسنال بدون تقطيع بث مباشر ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ارسنال بدون تقطيع بث مباشر ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ارسنال بدون تقطيع بث مباشر ( اضغط هنا )
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