أكدت مريم سطوحي، لاعبة فريق كرة السلة «سيدات» بالأهلي، أن عودة النشاط الرياضي بعد فترة التوقف الطويلة يحتاج لمجهود مضاعف من اللاعبات والجهاز الفني؛ لاستعادة المستوى البدني والفني للفريق كما كان قبل التوقف.
وأضافت أن الجهاز الفني كان حريصا على التواصل مع اللاعبات خلال فترة التوقف لمتابعة تنفيذ البرامج
وأوضحت «سطوحي»، أن المدير الفني للفريق علي هاشم حرص على توجيه الجميع بضرورة الالتزام بتدريبات اللياقة البدنية خلال الفترة الحالية بعد عودة النشاط الرياضي مع الحفاظ علي الإجراءات الاحترازية.
وأشارت إلى أن الجميع يعمل بحماس وجدية، في التدريبات؛ حتى يحصل على فرصة المشاركة مع الفريق عند استئناف المنافسات، خاصة أن المباريات المقبلة ستكون حاسمة للفوز بالبطولات التي يشارك بها.
وأكدت مريم أن انضمامها لتدريبات الفريق الأول فرصة ذهبية ستساعدها في العودة سريعًا لمستواها البدني؛ بالإضافة لاكتساب الخبرة، وذلك قبل عودة المسابقات المختلفة التي سيقرها اتحاد السلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مريم سطوحي: انضمامي لتدريبات «سيدات السلة» فرصة لاكتساب الخبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.