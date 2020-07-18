مريم سطوحي: انضمامي لتدريبات «سيدات السلة» فرصة لاكتساب الخبرة

أكدت مريم سطوحي، لاعبة فريق كرة السلة «سيدات» بالأهلي، أن عودة النشاط الرياضي بعد فترة التوقف الطويلة يحتاج لمجهود مضاعف من اللاعبات والجهاز الفني؛ لاستعادة المستوى البدني والفني للفريق كما كان قبل التوقف.

وأضافت أن الجهاز الفني كان حريصا على التواصل مع اللاعبات خلال فترة التوقف لمتابعة تنفيذ البرامج

التدريبية المنزلية؛ للحفاظ على معدل اللياقة البدنية للفريق بالإضافة إلى متابعة الأوزان الصحية ومنحهن التعليمات الوقائية.وأوضحت «سطوحي»، أن المدير الفني للفريق علي هاشم حرص على توجيه الجميع بضرورة الالتزام بتدريبات اللياقة البدنية خلال الفترة الحالية بعد عودة النشاط الرياضي مع الحفاظ علي الإجراءات الاحترازية.وأشارت إلى أن الجميع يعمل بحماس وجدية، في التدريبات؛ حتى يحصل على فرصة المشاركة مع الفريق عند استئناف المنافسات، خاصة أن المباريات المقبلة ستكون حاسمة للفوز بالبطولات التي يشارك بها.وأكدت مريم أن انضمامها لتدريبات الفريق الأول فرصة ذهبية ستساعدها في العودة سريعًا لمستواها البدني؛ بالإضافة لاكتساب الخبرة، وذلك قبل عودة المسابقات المختلفة التي سيقرها اتحاد السلة.