تنطلق مباراة أرسنال ضد مان سيتي فى كأس الاتحاد الإنجليزى في تمام التاسعة إلا ربع مساء فى المباراة التى تجمعهما على ملعب ويمبلي ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
موعد مباراة أرسنال ضد مان سيتي فى نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى
يسعى كل من أرسنال ومانشستر سيتى لتحقيق الفوز في المباراة من أجل بلوغ النهائي، وتحقيق حلم الفوز بالكأس، بعد عودة المسابقة التي كانت قد توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكان أرسنال قد بلغ نصف النهائي بعد أن تمكن من تجاوز
بينما نجح مانشستر سيتي في بلوغ الدور ذاته، بعد أن تجاوز عقبة نيوكاسل يونايتد، وذلك بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بينهما على ملعب ويمبلي.
مباراة أرسنال ضد مان سيتي فى نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى
يدخل أرسنال المباراة مفتقداً لعدة لاعبين أبرزهم، كالوم تشامبرس
وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه فريق بورنموث، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء الماضى، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، استمر لأكثر من 3 أشهر، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.
لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بدون تقطيع ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بدون تقطيع ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بدون تقطيع ( اضغط هنا )
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال Manchester City vs Arsenal في كأس الاتحاد الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.