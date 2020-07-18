مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال Manchester City vs Arsenal في كأس الاتحاد الانجليزي

تنطلق مباراة أرسنال ضد مان سيتي فى كأس الاتحاد الإنجليزى في تمام التاسعة إلا ربع مساء فى المباراة التى تجمعهما على ملعب ويمبلي ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال ضد مان سيتي فى نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

يسعى كل من أرسنال ومانشستر سيتى لتحقيق الفوز في المباراة من أجل بلوغ النهائي، وتحقيق حلم الفوز بالكأس، بعد عودة المسابقة التي كانت قد توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد.



وكان أرسنال قد بلغ نصف النهائي بعد أن تمكن من تجاوز

شيفيلد يونايتد في الدور ربع النهائي، بعد أن حقق انتصارًا ثمينًا على حسابه بهدفين مقابل هدف واحد.بينما نجح مانشستر سيتي في بلوغ الدور ذاته، بعد أن تجاوز عقبة نيوكاسل يونايتد، وذلك بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بينهما على ملعب ويمبلي.

مباراة أرسنال ضد مان سيتي فى نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

يدخل أرسنال المباراة مفتقداً لعدة لاعبين أبرزهم، كالوم تشامبرس

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لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بدون تقطيع ( اضغط هنا )

وبيرند لينو وجابرييل مارتينيلي وماتيو جيندوزي وبابلو ماري بسبب الإصابة، بينما يفتقد مانشستر سيتي في مواجهته المرتقبة أمام أرسنال لنجمه سيرجيو أجويرو للإصابة.وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه فريق بورنموث، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء الماضى، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، استمر لأكثر من 3 أشهر، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.