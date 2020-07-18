الزمالك يواجه سموحة وديًا غدًا الأحد

يواجه الزمالك نظيره سموحة وديًا، عصر الغد، الأحد، بملعب الفندق المقيم به بعثة الزمالك، بالاسكندرية، استعدادا لعودة الدوري الممتاز.
ويسعى الجهاز الفني لكلا الفريقين لتجهيز لاعبيهم، من أجل استعادة اللياقة البدنية والفنية، بعد غيابشهور بسبب التوقف الكروي في مصر، منذ شهر مارس الماضي، آثر تفشي فيروس كورونا.
وتحاول إدارة نادي الزمالك وسموحة إذاعة المباراة عبر قناة تايم سبورت تو.
واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد استئناف الفريق لتدريباته منذ الخميس قبل الماضى فى معسكر برج العرب الذى يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى.
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