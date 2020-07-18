كورة ستار .. كورة اون لاين ... الاسطورة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر YallaShoot

في مباراة لإنقاذ الموسم، يتواجه اليوم السبت 18 يوليو 2020 فريقا آرسنال ومانشستر سيتي في المباراة الأولى من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

آرسنال في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يبعد كثيراً عن المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يصارع للوصول إلى أحد المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حيث يحتل حالياً المركز التاسع برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين فقط عن توتنهام هوتسبيرز صاحب المركز السابع.

وعلى الرغم من أن مانشستر سيتي ضمن تأهله إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا باحتلاله المركز الثاني برصيد 75 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المركز الثالث، مع تبقي مباراتين فقط على النهاية، إلا أنه يريد تعويض خسارته للقب الدوري لحساب ليفربول الذي توج بـ«البريمييرليج» بعد غياب 30 عاماً.

كان كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد توقف منذ شهر مارس الماضي، كما توقفت كل الأنشطة الرياضية مثل الدوري الإنجليزي، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وبعد الكثير من النقاشات حول استئناف المسابقة من عدمها، قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن تعود الانشطة الرياضية التابعة له للحياة مرة أخرى.

بعد العودة كان آرسنال على موعد يوم 28 يونيو الماضي أمام شيفيلد يونايتد، بعدما تم استئناف الدوري يوم 17 من الشهر نفسه، وذلك في ربع نهائي المسابقة، ليتمكن من الفوز عليه بصعوية، بهدفين

أحرزهما نيكولاس بيبي من ركلة جزاء وداني سيبايوس في الدقيقة الأخيرة، مقابل هدف لأصحاب الأرض أحرزه ديفيد ماك-جولدريك.

آرسنال بدأ رحتله في البطولة من الدور الثالث، حيث واجه ليدز يونايتد وفاز علي بهدف نظيف، ثم واجه بورنموث وفاز عليه بهدفين لهدف، ثم يواجه بورتسموث ليفوز عليه بهدفين نظيفين، قبل أن يواجه شيفيلد.

ويعتبر اللاعب الإنجليزي صاحب الـ21 عاماً إدوارد نيكيتاه هو هداف الفريق في المسابقة الموسم الحالي، حيث أحرز هدفين، هدف في مرمى كل من بورنموث وبورتسموث، وتمكن آرسنال من الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراتين، واهتزت شباكه مرتين، وأحرز 7 أهداف

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في المقابل، واجه مانشستر سيتي فريق نيوكاسل يونايتد في نفس الدور، في المباراة التي أقيمت في نفس اليوم، ليفوز عليه بهدفين نظيفين، أحرزهما كيفين دي بروين من ركلة جزاء، ورحيم ستيرلينج.

«السيتيزنز» أيضاً انطلقت مسيرتهم في البطولة من الدور الثالث، ليفوز على فريق بورت فايل بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم على فولهام بأربعة أهداف نظيفة، ثم على شيفيلد ووينزداي بثنائية دون رد، قبل مواجهة نيوكاسل.

ويأتي ثنائي الهجوم، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والبرازيلي جابرييل خيسوس في صدارة هدافي الفريق في البطولة،

برصيد هدفين أيضاً، بينما حافظ الفريق على نظافة شباكه في 3 مباريات من الأربع مباريات التي خاضها، ودخل مرماه هدف واحد فقط، بينما أحرز 11 هدفاً.

ملعب مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

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تقام مباراة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم السبت 18 يوليو 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب «ويمبلي» الشهير في العاصمة الإنجليزية لندن، وهو الملعب الذي يتسع لـ90 ألف متفرج، لكن المباراة تقام بدون جمهور.

حكم مباراة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

يتولى مسئولية تحكيم مباراة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم السبت 18 يوليو 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي حكم الساحة جوناثان موس صاحب الـ49 عاماً.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تنقل مباراة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم السبت 18 يوليو 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط عبر شاشة قناة «بي إن سبورت إتش دي 1» و«بي إن سبورت إتش دي 2».

معلق مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

يقوم بالتعليق على مباراة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم السبت 18 يوليو 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي المعلق التونسي عصام الشوالي.

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تقام مباراة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم السبت 18 يوليو 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، و18:45 بتوقيت جرينيتش

لمشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )