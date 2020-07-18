سلبية المسحة الطبية الرابعة للاعبي الأهلي.. ومباراة ودية أمام الجونة

أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي “سيد عبدالحفيظ“، سلبية نتائج المسحة الطبية الرابعة التي أجراها ‏لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي، والجهاز الفني والطبي والإداري يوم الأربعاء الماضي داخل ‏ملعب التتش.‏

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إنه تواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية، وتم التأكد من ‏سلبية جميع عينات اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.‏

وأجرى الاهلي «4 مسحات طبية» حتى الآن، وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي تم ‏الإعلان عنه عقب استئناف التدريبات.

ويحرص الأهلي على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ‏والوقائية قبل وأثناء وبعد التدريبات اليومية على ملعب التتش.‏ ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.‏

Advertisements

ويخوض الاهلي المباراة الودية الأولى يوم 23 يوليو الجاري أمام فريق سموحة على ملعب ‏التتش، فيما يخوض ثاني تجاربه أمام الجونة بعد التنسيق الإداري الذي جرى بين الطرفين خلال ‏الساعات الأخيرة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي للفريق؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدوري المصري الممتاز، ومباراة الوداد المغربي في نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الاهلي تقسيمة بين جميع اللاعبين «تراي ماتش» يوم الخميس الماضي اطمأن خلالها ‏الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على جاهزية جميع اللاعبين.‏

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس وفقا ‏للبرنامج التدريبي.‏

..