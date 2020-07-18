سلبية المسحة الطبية الرابعة للاعبي الأهلي.. ومباراة ودية أمام الجونة

أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي “سيد عبدالحفيظ“، سلبية نتائج المسحة الطبية الرابعة التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي، والجهاز الفني والطبي والإداري يوم الأربعاء الماضي داخل ملعب التتش.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إنه تواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية، وتم التأكد من سلبية جميع عينات اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.
وأجرى الاهلي «4 مسحات طبية» حتى الآن، وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي تم الإعلان عنه عقب استئناف التدريبات.
ويحرص الأهلي على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء وبعد التدريبات اليومية على ملعب التتش. ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.
ويخوض الاهلي المباراة الودية الأولى يوم 23 يوليو الجاري أمام فريق سموحة على ملعب التتش، فيما يخوض ثاني تجاربه أمام الجونة بعد التنسيق الإداري الذي جرى بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي للفريق؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدوري المصري الممتاز، ومباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وخاض الاهلي تقسيمة بين جميع اللاعبين «تراي ماتش» يوم الخميس الماضي اطمأن خلالها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على جاهزية جميع اللاعبين.
ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس وفقا للبرنامج التدريبي.
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