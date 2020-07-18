كلوب يوافق إدارة ليفربول على جلب “تياجو ألكانتارا” في الميركاتو الصيفي

وافق المدير الفني لنادي ليفربول “يورجن كلوب” على فكرة ضم صانع الألعاب الاسباني “تياجو ألكانتارا” من بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي 2020، حسب ما أكدته الصحف الألمانية هذا الأسبوع.
وكشفت صحيفة بيلد الألمانية عن اقتناع تياجو ألكانتارا بجميع البنود الشخصية التي اقترحتها عليه إدارة ليفربول الانجليزي للانضمام لصفوف الفريق هذا الصيف.
ويتوقف نجاح الصفقة في الوقت الراهن على توصل ليفربول لاتفاق رسمي مع بايرن ميونخ حول المقابل المادي لانتقال اللاعب صاحب الـ 29 عامًا.
وينتهي عقد تياجو ألكانتارا مع بايرن ميونخ حتى عام 2021، وقد تواتر الحديث منذ بداية شهر يوليو الحالي عن رغبة ليفربول في التعاقد مع اللاعب، لكن هناك تقارير متناقضة بشأن هذا الأمر في الصحف الانجليزية يتعلق برغبة مانشستر يونايتد في شراء اللاعب وليس ليفربول.
واعترف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ “كارل هاينز رومينيجه” قبل أسبوعين من الآن بإمكانية خوض تياجو لتجربة جديدة في دوري آخر غير الدوري الألماني.
أما المدير الفني لبايرن ميونخ هانز فليك فقد أبدى أمله في استمرار خريج أكاديمية لاماسيا الذي يلعب مع بايرن ميونخ منذ عام 2013 عندما جاء من برشلونة.
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