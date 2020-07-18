الرجاء يصدم الزمالك بشأن شراء عقد حميد أحداد

وضعت إدارة نادي الرجاء المغربي، مسؤولو الزمالك المصري في موقف صعب، بعد رفضهم التعاقد مع حميد أحداد لاعب الفريق الأبيض والمعار لصفوف الفريق المغربي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وتراجع مسؤولو الرجاء المغربي عن شراء عقد أحداد بشكل رسمي، برغم وجود بند ينص على دفع 950 ألف دولار نظير شراء عقد اللاعب من الزمالك بعد انتهاء موسم الإعارة.

وكشف سعيد وهبي المتحدث باسم نادي الرجاء، أن إدارة ناديه كانت قد حصلت على أحداد مقابل 150 ألف دولار فقط، وتم تمديد عقد اللاعب حتى ختام مباريات الفريق بدوري أبطال إفريقيا، بناء على تعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأوضح المتحدث الرسمي للنادي المغربي، بأن الرجاء لن يفعل بند الشراء الموجود في عقد حميد أحداد، واللاعب سيعود بعد نهاية الموسم إلى الزمالك بشكل طبيعي.

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وتسعى إدارة نادي الزمالك، إلى تسويق أحداد في ظل رفض باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إعادته من جديد، خاصة في ظل وجود أكثر من لاعب في نفس مركزه، سواء على الجناح الأيسر أو المهاجم الصريح.

وتحفظ مسؤولو الزمالك على بيع أحداد لفريق شباب المحمدية، في ظل تواضع العرض المالي من جانب النادي المغربي، ولازالت النادي الأبيض ينتظر وصول عروض جيدة، من أجل بيع اللاعب في أسرع وقت، خوفا من رحيله مجانا، حال عدم قيده ضمن القائمة.

وتنتظر إدارة النادي الأبيض برئاسة مرتضى منصور وصول عروض رسمية من أجل بيع عقد أحداد، خاصة أنه لا توجد أي رغبة مطلقا في استعادة اللاعب من جديد، مع وجود أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، مع يوسف إبراهيم “أوباما” وأكثر من لاعب آخر في نفس مركزه.

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