النصر السعودي يضرب بقوة في افتتاح الميركاتو الصيفي 2020

وجه نادي النصر السعودي ضربات قوية لمنافسيه الرئيسيين في افتتاح سوق الانتقالات الصيفية لعام 2020، بضم صفقتين من العيار الثقيل خلال يومي الجمعة والسبت.

وبدأت إدارة النصر ضربتها المُبكرة بالتعاقد مع نجم نادي أهلي جدة والمنتخب السعودي “عبد الفتاح عسيري” بعقد مدته ثلاثة أعوام، بعد انتهاء عقده مع الأهلي.

ونشر النصر صور من جلسة توقيع العقود مع عبد الفتاح عسيري، عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، في ساعة مُبكرة من صباح أمس الجمعة.

ونشر النادي بيان قال فيه “وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت عقدًا رسميًا مع نجم منتخب السعودية عبد الفتاح عسيري، وجاء ذلك بحضور المشرف العام على الكرة”.

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وقال صفوان السويكت عبر تويتر “حروف اللغة لا تكفي لشكر صاحب الفضل الرمز النصراوي والداعم الأزلي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد، والذي تكفل بصفقة النجم عبد الفتاح عسيري، فمرحبًا بك يا عبد الفتاح ضمن كوكبة العالميين”.

الضربة الثانية

واصل النصر صفقاته بجلب نجم نادي أحد “عبد العزيز العلاوي” بعد مفاوضات استمرت لنحو 10 أيام مع رئيس أحد “سعود الحربي” الذي اعترف بتلبية إدارة النصر لكافة طلباته المادية خلال المفاوضات.

وقال عبد العزيز العلاوي بعد توقيع العقود مع النصر “اللهم لك الحمدلله حتى ترضى، ولك الحمدلله كله تمام إذا رضيت ولك الحمدلله كله تمام بعد الرضا، بداية خير يارب”.

ووقع العلاوي على عقد مدته 3 أعوام مع النصر، في حضور المشرف العام على الكرة “عبد الرحمن الحلافي”، بعد أن اتفقت الإدارة بقيادة رئيس مجلس الإدارة “صفوان بن سليمان السويكت” على شراء المتبقي من عقد اللاعب من نادي أحد.