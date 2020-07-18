رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول مع منافسه تشيلسي يوم الأربعاء المقبل 22 يوليو على ملعب أنفيلد، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي :-

وسوف تقام المباراة بين ليفربول وتشيلسي في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي :-

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة تلك المباراة بين ليفربول وتشيلسي على قناة بي إن سبورت 2 HD، حيث تعد تلك القناة هى المخصصة لإذاعة جميع مباريات البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي :-

ويحتل فريق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 93 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.