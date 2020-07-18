رياضة | نادر شوقي يكشف موعد انتهاء إعارة رمضان صبحي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نادر شوقي يكشف موعد انتهاء إعارة رمضان صبحي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، لاعب الأهلي، عن موعد انتهاء إعارة من نادي هيدرسفيلد مع القلعة الحمراء.

وكشف شوقي عبر مداخلة هاتفية على شاشة قناة "ON TIME SPORTS"، "أن إعارة رمضان تنتهي مع موعد الميركاتو الصيفي المقبل في إنجلترا، والموافق الخامس من أكتوبر القادم".

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وأكمل " أن يجب على رمضان مغادرة الفريق في بداية أكتوبر القادم، و التوجيه إلي نادي هيدرسفيلد لحسم مصير اللاعب من العروض المقدمة، وذلك بعد أن يقرر الفريق مصير اللاعب من العروض".

وأضاف شوقي" أن رمضان صبحي سيذهب للفريق في حال اكتمال الدوري او عدمه، وأنه لم يكمل مشواره مع الفريق بعد شهر أكتوبر المقبل".

وأتم حديثه قائلاً:" يجب معرفة موعد إتمام الدوري المصري، للوصول إلي حل مع الفريق الإنجليزي، وشراء رمضان بشكل نهائي، وذلك بسبب رفض الأهلي إعارة لموسم جديد".